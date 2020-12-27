Считавшаяся умершей россиянка нашлась живой спустя 16 лет

Жительница Орска, считавшаяся умершей в течение 16 лет, была найдена после обращения в Пенсионный фонд. Об этом говорится в сообщении на сайте орского суда.

Женщина пропала в 2004 году, ее трехлетний сын и шестимесячная дочь остались с дедушкой. Когда жительница Орска пропала, ее отец обратился в суд с заявлением о признании ее пропавшей без вести. В 2015 году россиянка была объявлена умершей.

В 2020 году от ее имени в Пенсионный фонд поступило обращение за единовременной выплатой. Выяснилось, что гражданка проживала в Башкирии с новой семьей.

В суде россиянка рассказала, что не собирается возвращаться в Орск. Дети, которые присутствовали на заседании, не стали возражать против отмены решения об объявлении женщины умершей. Они отметили, что не помнят, как выглядит их мать, потому что видели ее последний раз в раннем детстве.