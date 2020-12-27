В Москве задержан мужчина, пытавшийся ограбить банк

Сотрудники МВД задержали мужчину, начавшего стрельбу при попытке ограбления банка на Зацепском валу в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

22 декабря вооруженный мужчина ворвался в банк в Москве. Злоумышленник потребовал передать ему деньги, произведя выстрелы. Однако в итоге он скрылся, ничего не взяв.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление, рассказали в МВД.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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