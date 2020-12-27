В Башкирии в машине нашли тела мужчины и двух детей

Тела отца и двоих детей обнаружили с признаками отравления угарным газом в автомобиле в Башкирии. Об этом сообщает СК РФ.

Отмечается, что ранее в правоохранительные органы республики поступило сообщение, что 37-летний житель Уфы поругался с супругой и уехал на своей машине с шестилетним сыном и годовалой дочерью в неизвестном направлении.

По факту безвестного исчезновения малолетних незамедлительно возбудили уголовное дело по статье УК РФ «убийство двоих малолетних».

Следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МВД осмотрели дом семьи и организовали поиски.

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