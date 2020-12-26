В Помпеях археологи нашли киоск с сохранившейся едой

При раскопках древнеримского города Помпеи археологи нашли уличный киоск с сохранившейся едой, которого засыпало пеплом от вулкана Везувия в 79 году н.э. Об этом пишет РИА «Новости».

«Помимо того, что это еще одно представление о повседневной жизни в Помпеях, возможности для изучения этого термополия исключительны, потому что впервые территория такого рода раскопана полностью», — приводятся слова директора археологического парка Массимо Осанна.

Также сохранились украшавшие прилавок фрески, изображавшие продаваемые продукты, и остатки продуктов. Например, в одном из контейнеров лежала утиная кость. Кроме того, нашли следы свинины, козлятины, рыбы и улиток.

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