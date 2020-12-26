СМИ: установлена личность связанного со взрывом в Нэшвилле человека

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Сотрудники правоохранительных органов США установили личность человека, который связан с взорвавшимся в городе Нэшвилл (штат Теннесси) фургоном. Об этом сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источник.

Источник заявил, что этот человек является лицом, «представляющим интерес для следствия».

Какое именно отношение данный человек имеет к фургону, не уточняется.

Других подробностей телекомпания пока не сообщает.

25 декабря автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси. Полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

В настоящее время расследование ведется несколькими агентствами, как местными, так и федеральными, в том числе Федеральным бюро расследований (ФБР).

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