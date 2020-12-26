Глава Теннесси попросил Трампа ввести режим ЧС после взрыва в Нэшвилле

__is_photorep_included13415108: 1

Губернатор Теннесси Билл Ли в своем Twitter призвал президента США Дональда Трампа объявить в штате режим ЧС после взрыва в Нэшвилле.

Он сообщил, что обратился с такой просьбой к американскому лидеру, «чтобы успешно справиться с последствиями» инцидента.

По словам Ли, властям штата нужна федеральная поддержка для выплаты страховых пособий пострадавшим в результате взрыва организациям, а также для обеспечения необходимыми ресурсами служб, которые занимаются устранением последствий.

Губернатор уточнил, что из-за взрыва пострадало по меньшей мере 41 предприятие.

«С тем, чтобы успешно справиться с последствиями я прошу вас ввести режим чрезвычайной ситуации <...> в округе Дэвидсон», — написал Ли в письме к Трампу.

25 декабря автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси. Полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

В настоящее время расследование ведется несколькими агентствами, как местными, так и федеральными, в том числе Федеральным бюро расследований (ФБР).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФБР и полиция назвали версии взрыва в Нэшвилле

— Очевидец взрыва в Нэшвилле рассказала про звуки предупреждения о бомбе

— Мэр Нэшвилла назвал произошедший взрыв умышленным