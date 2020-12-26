В Нижнем Тагиле девочка погибла, катаясь с горки

В Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка погибла, катаясь с горки без присмотра взрослых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

«По предварительной информации, ребенок с бабушкой пошли в магазин. По дороге девочка попросила покататься на санках во дворе, пока бабушка будет заниматься покупками. Во время катания ребенок погиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что высота горки достигает почти двух метров.

Прокуратура проверит конструкцию горки и соблюдение законодательства.

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