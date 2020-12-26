В Госдуме оценили пояснение КС по международному арбитражу

Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал объяснение Конституционным судом (КС) России критериев применения международных договоров, которые были подписаны и опубликованы, но не имеют ратификации, передает РИА «Новости».

Как сообщалось, КС вынес определение, по которому лишь после ратификации международного договора РФ федеральным законом возможна передача на рассмотрение международному арбитражу споров между Россией и иностранными инвесторами. Однако федеральный закон, который разрешает передачу этому арбитражу споров с участием иностранных инвесторов, связанных с их работой в РФ, в стране не принят.

Представитель Госдумы заявил, что определение российского КС по международному арбитражу позволяет не выполнять судебные решения арбитражного суда в Гааге, которые обязывают Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд.

«С юридической точки зрения, конечно, на основе этого решения ЮКОСу ничего платить не надо, но здесь возникает большой вопрос с точки зрения признания этого нашего внутреннего решения международным сообществом», — сказал Емельянов.

Он допустил, что оно может быть не принято, но в таком случае «возникнет коллизия», которую будет необходимо разрешать дипломатическим путем.

Парламентарий указал, что такое решение следует из поправок, внесенных в Конституцию РФ. Емельянов отметил, что это элемент защиты суверенитета России в юридической сфере.

«То есть мы признаем только юрисдикцию наших судов. А международные суды — только в том случае, если они не противоречат конституции», — пояснил депутат.

Ранее Апелляционный суд Гааги постановил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, с учетом пеней сумма составляет $57 млрд. Впоследствии Верховный суд Нидерландов принял на рассмотрение кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги.

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