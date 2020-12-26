РПЦ: большинство верующих не поддерживают русификацию служб и григорианский календарь

Большинство прихожан Русской православной церкви (РПЦ) не поддерживают перевод богослужения на современный русский язык и переход на григорианский календарь (Рождество по нему празднуется 25-го декабря — ред.). Об этом сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает ТАСС

«Я должен сказать, что большинство православных верующих наших относятся к таким реформаторским идеям отрицательно. Это касается, в частности, богослужения на русском языке», — сказал священнослужитель.

По его словам, частичная русификация служб возможна, особенно когда речь идет о таинствах, в том числе о таинстве причастия. Но при этом он отметил, что отказываться от церковнославянского языка вообще как от богослужебного языка РПЦ не готова.

Митрополит также добавил, что календарная реформа в Русской православной церкви обсуждалась перед революцией 1917 года и в 1920-е годы, но сейчас не рассматривается, так как юлианское летоисчисление устраивает абсолютное большинство верующих.

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