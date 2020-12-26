Путин выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного разведчика Блейка

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося советского разведчика Джорджа Блейка.

Глава государства отметил, что Блейк был блестящим профессионалом с жизненной закалкой и мужеством.

«За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в сердцах.

Ранее стало известно, что Блейк умер на 99-м году жизни.

Джордж Блейк (George Blake) появился на свет 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942 году он переехал в Англию. В августе 1944 года его перевели в голландскую секцию британской разведки MI6.

В 1948 году Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле, он должен был собирать информацию о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. Весной 1951 года, во время корейской войны, Блейк через корейского офицера передал записку в посольство СССР с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На тех встречах Блейк предложил свое сотрудничество советской разведке и передал ценные данные об английских спецслужбах.

После подписания перемирия в Корее в 1953 году Блейк вернулся в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6, он передавал Москве сведения о военном министерстве Англии и информацию об уровне осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.

В дальнейшем ЦРУ стало известно о деятельности Блейка. В 1961 году его арестовали и осудили на 42 года заключения. Спустя четыре года ему помогли сбежать из тюрьмы. В 1965 году он перебрался через Берлин в Москву.

Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки, а также он получил множество наград за свою работу.

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