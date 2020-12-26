Умер глава Гидрометцентра Саратовской области

В Саратове погиб в автомобильной катастрофе глава Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную службу спасения.

Отмечается, что ДТП произошло около 11.20 (10.20 мск) у поворота на село Александровка в Заводском районе. Автомобиль Болтухина марки Suzuki Grand Vitara столкнулся с КамАЗом, после чего ударился об дерево.

Болтухин возглавлял саратовский Гидрометцентр с 1987 года.