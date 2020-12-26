В Москве у американца похитили деньги с банковской карты

В Москве у гражданина США неизвестные украли деньги с банковской карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего американец 1961 года рождения обратился в полицию. Он рассказал правоохранителям, что с его банковской карты была похищена значительная сумма денег.

Полицейские устанавливают, как злоумышленникам удалось списать деньги. Сумма ущерба составила почти 61 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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