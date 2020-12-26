Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк

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Умер легендарный советский разведчик, бывший офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова.

«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — сказал он.

Разведчику было 98 лет.

Джордж Блейк (George Blake) появился на свет 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942 году он переехал в Англию. В августе 1944 года его перевели в голландскую секцию британской разведки MI6.

В 1948 году Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле, он должен был собирать информацию о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. Весной 1951 года, во время корейской войны, Блейк через корейского офицера передает записку в посольство СССР с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На тех встречах Блейк предложил свое сотрудничество советской разведке и передал ценные данные об английских спецслужбах.

После подписания перемирия в Корее в 1953 году Блейк вернулся в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6, он передавал Москве сведения о военном министерстве Англии и информацию об уровне осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.

В дальнейшем ЦРУ стало известно о деятельности Блейка. В 1961 году его арестовали и осудили к 42 годам заключения. Спустя четыре года ему помогли сбежать из тюрьмы. В 1965 году он перебрался через Берлин в Москву.

Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки, а также он получил множество наград за свою работу.

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