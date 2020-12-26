Зоопарк в Пензе собирает деньги на покупку пары для зебры

Зоопарк в Пензе собирает деньги на покупку невесты для самца зебры. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что для приобретения животного сотрудники зоосада обратились к жителям города. Для того, чтобы у зебры по кличке Мартин появилась невеста, требуется 1,5 млн руб.

По словам сотрудников зоопарка, Мартин всегда очень дружелюбный, но в последнее время он загрустил. Коню 10 лет, а у него все еще нет пары.

В зоопарке сообщили, что к началу текущей недели (21-27 декабря) удалось собрать 37 тыс. руб.

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