Шестнадцать детей госпитализированы с признаками отравления в Ивановской области
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
В городе Пучеж Ивановской области 16 воспитанников детского сада госпитализированы с признаками отравления, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
Всего за медицинской помощью обратились 43 воспитанника детсада, из них 16 были доставлены в больницу, указано в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В детском саду изъяты образцы продуктов питания для экспертизы, ведется расследование.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число пострадавших при отравлении хлором в Астрахани выросло до 32
— В Калининграде произошло массовое отравление школьников
— СК начал проверку после массового отравления в детсаду под Иркутском