Шестнадцать детей госпитализированы с признаками отравления в Ивановской области

В городе Пучеж Ивановской области 16 воспитанников детского сада госпитализированы с признаками отравления, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Всего за медицинской помощью обратились 43 воспитанника детсада, из них 16 были доставлены в больницу, указано в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В детском саду изъяты образцы продуктов питания для экспертизы, ведется расследование.

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