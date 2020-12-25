Просившему акции «Газпрома» школьнику из Киргизии вручили подарок из Кремля

Семилетний Рустам Ташматов из Бишкека, просивший в письме президенту России Владимиру Путину акции «Газпрома» или «Роснефти», а также тульский пряник, получил подарок из Кремля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

На церемонии в Российском центре науки и культуры в Бишкеке Дед Мороз вручил Рустаму тульский пряник, портрет Путина с автографом и термокружку, идентичную той, которая стоит на столе российского лидера во время публичных мероприятий, указано в сообщении.

Кроме того, руководитель представительства Россотрудничества в Киргизии Виктор Нефедов подарил школьнику Большую универсальную школьную энциклопедию, рассказали в пресс-службе.

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