В ВОЗ заявили, что коронавирус в Великобритании мутировал незначительно

Найденная в Великобритании мутация коронавируса незначительна и не влияет на эффективность тестов, препаратов и вакцин. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

«На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин», — сказала она.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

Около 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Канаду и Турцию, объявили, что временно ограничивают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации вируса.

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