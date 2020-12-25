В ВОЗ заявили, что коронавирус в Великобритании мутировал незначительно
Найденная в Великобритании мутация коронавируса незначительна и не влияет на эффективность тестов, препаратов и вакцин. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.
«На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин», — сказала она.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.
Около 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Канаду и Турцию, объявили, что временно ограничивают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации вируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Британский» штамм коронавируса добрался еще до одной страны
— В Германии вычислили первого больного «британским» штаммом COVID
— Роспотребнадзор разрабатывает тест на мутации коронавируса