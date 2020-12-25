Лиса забежала во двор московской школы

На юго-востоке Москвы в школьный двор забежала лиса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Во двор школы №2048 на улице Недорубова забежала лиса», — сказал собеседник агентства.

По его словам, к приезду спасателей хищное животное уже успело скрыться.

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