Лиса забежала во двор московской школы
Катерина Медведева
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На юго-востоке Москвы в школьный двор забежала лиса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«Во двор школы №2048 на улице Недорубова забежала лиса», — сказал собеседник агентства.
По его словам, к приезду спасателей хищное животное уже успело скрыться.
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