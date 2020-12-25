Соколова приговорили к 12,5 годам тюрьмы
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия.
«По совокупности совершенных преступлений — к 12 годам и шести месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — объявила судья Юлия Максименко.
Ранее прокуратура запросила для обвиняемого 15 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на наказании сроком в 8 лет.
В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколова застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Обвинение по двум статьям: какой срок грозит историку Соколову
— Историк Соколов заявил, что убил Ещенко в состоянии умопомрачения
— Защита историка Соколова попросила дать ему восемь лет колонии