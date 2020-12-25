Суд в Тамбове арестовал подростка, планировавшего теракт

Ленинский районный суд Тамбова арестовал 17-летнего студента колледжа, планировавшего теракт и собравшего бомбу по инструкциям из интернета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

«Судья только что вышел из совещательной комнаты. Подозреваемый по решению суда взят под стражу», — сказал источник.

Ранее стало известно, что в Тамбове студент колледжа под влиянием «деструктивных субкультур» хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета и устроить теракт.

23 декабря сотрудники ФСБ пресекли противоправные действия. На съемной квартире молодого человека нашли химические вещества и предметы, предназначенные для изготовления взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

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