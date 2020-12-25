В Московском зоопарке в спячку впали белогрудые ежики

В Московском зоопарке белогрудые ежики набрали вес, утеплили норки и впали в спячку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Еще во время первых морозов наши белогрудые ежи свернулись клубочками и уснули на зиму. Перед этим они активно набирали вес и готовили место для ночлега – ежи спят в глубоких норках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зверьки тщательно готовят свои норки к зиме: они застилают их сухими листьями. Если нора промерзнет, то спящее животное может погибнуть.

Во время спячки у ежей необычно работает организм: замедляется метаболизм, тело охлаждается, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту.

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