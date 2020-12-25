У бывшей жены Фургала проводят обыски

Оперативники проводят обыски у бывшей жены арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в рамках дела о попытке хищения средств завода «Амурсталь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Проходят обыски у Стародубовой в рамках дела по «Амурстали» по незаконному получению кредитов», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в окружении семьи Фургала подтвердили следственные действия по месту проживания Ларисы Стародубовой, уточнив, что это уже третий обыск за прошедшие полгода.

Стародубова является владельцем долей ООО «Торэкс». Ранее по этому делу была задержана бывший главный бухгалтер ООО «Торэкс» Галина Алейникова. Как отмечает следствие, Алейникова с соучастниками готовилась похитить более 305 млн рублей у ООО «Торэкс-Хабаровск» (владеет активами металлургического завода «Амурсталь»). Операцию планировалось провернуть с помощью создания несуществующей кредиторской задолженности. Бухгалтер хотела обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании, предоставив фиктивные документы.

Помимо Алейниковой также были задержаны пять других соучастников.

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