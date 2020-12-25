Назван самый популярный способ подделки российских паспортов

Глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что самым распространенным способом подделки паспорта является переклеенная фотография, передает РИА «Новости».

Он отметил, что существуют способы ее выявления, однако «они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности».

«Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится», — сказал Трачук.

Он добавил, что если проект электронного паспорта будет реализован в течение ближайших нескольких лет, то модернизация его бумажной версии будет не нужна.

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