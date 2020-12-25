Власти Петербурга подали заявку на 300 тысяч доз вакцины от коронавируса

Власти Санкт-Петербурга направили заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «78» заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, Петербург ожидает получить до конца текущего года 100 тысяч доз препарата. Беглов сообщил, что городские власти подали заявку в федеральный центр на поставку 300 тысяч вакцин. «Для нас это серьезная цифра», — сказал он.

Беглов также напомнил, что первыми прививки против COVID-19 делают медработникам, учителям, социальным работникам, а также тем, кто занят в жизнеобеспечении города.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день в Петербурге открыто свыше 20 пунктов вакцинации граждан от коронавируса, с понедельника, 28 декабря, начнут работать 50 пунктов вакцинации, к концу года — 70 пунктов.

По последним данным, в Петербурге выявлено 215 830 случаев COVID-19, излечились 126 171, скончались 7 146 человек.

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