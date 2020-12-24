В РПЦ возмутились продажей церкви через интернет

Храмы в России начали продавать через «Авито» и другие сервисы объявлений после «многолетнего наследия безбожного общества», когда церкви переходили в руки неизвестных лиц, рассказал «Газете.Ru» зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В РПЦ призвали не покупать храмы самостоятельно, а жертвовать церкви средства на их покупку.

«Не считаем эту практику нормальной. Результат таких ситуаций — это многолетнее наследие безбожного общества, в результате чего многие храмы попали на баланс неизвестных организаций, которые распорядились ими по собственному усмотрению. Очень печально, что часть зданий, которые раньше были церквями, находятся у непонятных владельцев. Конечно, нужно разбираться с этой ситуацией системно», — сказал Кипшидзе.

Представитель РПЦ считает, что третьи лица не должны владеть храмами в России. Эти здания могут быть на балансе приходов либо государства, если речь идет об объекте культурного наследия.

«Мы в данном случае надеемся на то, что найдутся благотворители, которые смогут выкупить эти здания и вложить свои средства на их восстановление. Я напомню, что Русская православная церковь существует на пожертвование верующих, чтобы выкупить какой-то объект, необходимо найти благотворителя, который это сделает. Мы призываем всех небезразличных людей, у которых есть материальные средства, выступить жертвователями, которые бы могли приобрести данные здания с целью последующего их восстановления или сохранения от дальнейшего разрушения», — добавил Кипшидзе.

Ранее стало известно о продаже храма Дмитрия Солунского в Одоевском районе Тульской области. Владелец решил избавиться от здания после банкротства и опубликовал объявление о его продаже в сервисе «Авито». Храм выкупил житель Москвы почти за 200 тыс. рублей.

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