После смерти журналиста Бударагина возбудили дело о доведении до самоубийства

После смерти журналиста Михаила Бударагина возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Наказание по данной статье предполагает до шести лет лишения свободы.

Источник рассказал, что Бударагин был найден под окном жилой многоэтажки. Предсмертной записки обнаружено не было.

Тело 36-летнего Бударагина было обнаружено ночью 23 декабря в одном из дворов на столичной улице Беломорская, рядом с домом, где проживает мать журналиста. Следователи сообщили, что на теле Бударагина обнаружены «многочисленные травмы». Главный редактор сайта «Вечерняя Москва», где последнее время работал Бударагин, Алексей Шаравский рассказал, что у журналиста в последнее время были долги.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве нашли тело журналиста Михаила Бударагина

— Начальник погибшего журналиста Бударагина подтвердил, что у него были долги

— Названы версии смерти журналиста Бударагина