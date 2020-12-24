Выставленный на продажу в сети храм XIX века в Тульской области продали москвичу

Храм XIX века в селе Завалово Тульской области, который ранее был выставлен на продажу в интернете и оценен

в 450 тыс. руб., купил житель Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала федерального реестра сведений о банкротстве.

Отмечается, что некий Павел Осипов приобрел сооружение за 186,3 тыс. руб.

В Белевской епархии уточнили, что сведений о продаже у них нет, и они будут разбираться в сложившейся ситуации.

Согласно информации федерального реестра, владельцем здания и земельного участка храма Димитрия Солунского в Одоевском районе являлась жительница Тулы Надежда Карпухина, имущество которой выставлено на торги в связи с банкротством.

Здание и участок храма Димитрия Солунского общей площадью 166,2 кв. м выставили на продажу через интернет-площадку Avito за 450 тыс. руб. Однако позже объявление было снято с публикации.

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