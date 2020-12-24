Роскачество обнаружило антибиотики в осетровой икре

Роскачество проверило осетровую икру и обнаружило в ней антибиотики, сорбиновую кислоту и другие нарушения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Была исследована икра осетровых рыб 16 торговых марок: 14 из них российского производства, по одной — из Белоруссии и Армении.

Отмечается, что замечаний не возникло только к одной торговой марке — «Русская черная икра» от одноименного производителя. У остальных марок выявлены: краситель «бриллиантовый зеленый» у одной торговой марки и антибиотики у трех торговых марок.

Кроме того, в трех торговых марках эксперты выявили превышение общей микробной обсемененности и дрожжи. При этом в пяти торговых марках вид рыбы не совпадал с заявленным. Также при изготовлении икры применялся консервант тетраборат натрия, не разрешенный к применению в России, сорбиновая и/или бензойная кислоты были не указаны в маркировке у девяти торговых марок, у шести торговых марок зафиксирован неуказанный вид рыбы или замечания по видовой принадлежности икры.

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