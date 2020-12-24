В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 15 января
Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен в Кузбассе до 15 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в регионе.
До 15 января работодателям в регионе необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников старше 65 лет и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска.
С 3 по 15 января проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 6.00 до 1.00.
По последним данным, в Кемеровской области выявлены 24 889 случаев заражения коронавирусом.
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