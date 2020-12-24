В Красноярске госпитализировали школьницу после нападения на нее бродячих собак

В Красноярске стая бездомных собак напала на 9-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел на территории школы в микрорайоне Черемушки.

По данным ряда СМИ, собаки напали на ребенка во дворе школы №31 в Ленинском районе краевого центра. Девочку спасла сотрудница Дома ребенка, которая, услышав крики, прибежала на помощь. Пострадавшую госпитализировали.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет процессуальное решение.

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