В Красноярске госпитализировали школьницу после нападения на нее бродячих собак
Анна Светлова
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В Красноярске стая бездомных собак напала на 9-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Отмечается, что инцидент произошел на территории школы в микрорайоне Черемушки.
По данным ряда СМИ, собаки напали на ребенка во дворе школы №31 в Ленинском районе краевого центра. Девочку спасла сотрудница Дома ребенка, которая, услышав крики, прибежала на помощь. Пострадавшую госпитализировали.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет процессуальное решение.
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