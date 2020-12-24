Нидерланды потребуют результаты теста на COVID-19 от всех прилетающих в страну

Все пассажиры, прилетающие в Нидерланды, должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

Тест должен быть проведен не ранее чем за три дня до вылета в Нидерланды, указано в сообщении.

При этом власти рассматривают расширение данной меры на пассажиров поездов, автобусов и водного транспорта. Кроме того, путешественникам, прибывающим в Нидерланды, предлагается пройти десятидневный карантин, даже если перед отъездом у них был отрицательный результат теста на COVID-19.

За все время пандемии в мире выявлено более 78 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 1,7 млн — с летальным исходом.

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