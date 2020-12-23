Число пострадавших при взрыве в офисном здании в Балтиморе увеличилось до 23

Как минимум 23 человека пострадали в результате взрыва в офисном здании в американском городе Балтимор. Об этом сообщает CNN со ссылкой на городскую пожарную службу.

По ее данным, 21 человек были доставлены в районную больницу, два пострадавших отказались от госпитализации. Девять из них находятся в критическом состоянии, а один — в тяжелом.

Ранее сообщалось, что рано утром в среду, 23 декабря, в офисном здании в центре Балтимора произошел взрыв. Во время взрыва рухнула часть крыши.

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