Скончалась директор бывшей школы №1 Беслана Лидия Цалиева

Умерла директор бывшей бесланской школы №1 Лидия Цалиева. Она вместе со своими учениками, их родителями и учителями была среди заложников во время теракта в 2004 году. Об этом сообщает Ossetia News.

Женщина скончалась в возрасте 87 лет.

Причина смерти не указывается.

Цалиева училась в школе № 1, потом она работала в ней учительницей. В 1980-м педагог стала ее директором. В 2005 году Цалиева ушла с работы по состоянию здоровья и вышла на пенсию.