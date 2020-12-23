Власти Кузбасса объявили 31 декабря выходным

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Власти Кемеровской области объявили 31 декабря выходным для сотрудников исполнительных органов государственной власти. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в Telegram.

«31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти», — говорится в сообщении.

Глава региона также порекомендовал руководителям иных предприятий сделать день нерабочим.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Смоленский губернатор решил объявить 31 декабря выходным после просьбы Путина

Путин согласился с идеей ЕР сделать 31 декабря выходным

Нижегородский губернатор объявил 31 декабря выходным после просьбы Путина