Власти Кузбасса объявили 31 декабря выходным
Карина Казанцева
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Власти Кемеровской области объявили 31 декабря выходным для сотрудников исполнительных органов государственной власти. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в Telegram.
«31 декабря объявлен в Кузбассе выходным днем для сотрудников исполнительных органов государственной власти», — говорится в сообщении.
Глава региона также порекомендовал руководителям иных предприятий сделать день нерабочим.
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