Суд дал депутату Галяминой два года условно

Тверской суд Москвы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной по делу о нарушениях при проведении публичных акций, сообщает РИА «Новости».

Галямину приговорили к двум годам условного срока. Кроме того, ее обязали не менять место жительства без уведомления и являться для отметки в инспекцию дважды в месяц.

До этого обвинение потребовало для Галяминой 3 года лишения свободы.

Как установило следствие, в начале июля депутат выложила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре столицы.

Ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности и нарушала требования законодательства.

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