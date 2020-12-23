Суд дал депутату Галяминой два года условно
Тверской суд Москвы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной по делу о нарушениях при проведении публичных акций, сообщает РИА «Новости».
Галямину приговорили к двум годам условного срока. Кроме того, ее обязали не менять место жительства без уведомления и являться для отметки в инспекцию дважды в месяц.
До этого обвинение потребовало для Галяминой 3 года лишения свободы.
Как установило следствие, в начале июля депутат выложила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре столицы.
Ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности и нарушала требования законодательства.
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