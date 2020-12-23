Названы версии смерти журналиста Бударагина

Следствие рассматривает две версии смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Бударагина: насильственные действия и самоубийство. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Рассматривают две версии: насильственные действия и самоубийство. Расследованием дела занимается Следственный комитет России по Москве», — сказал источник.

Отмечается, что на теле обнаружены «многочисленные травмы», назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что тело 36-летнего Бударагина было обнаружено ночью 23 декабря. В полицию позвонил случайный прохожий, заметивший труп в одном из дворов на столичной улице Беломорская, рядом с домом, где проживает мать журналиста.

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