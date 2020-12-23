Начальник погибшего журналиста Бударагина подтвердил, что у него были долги

У найденного мертвым в Москве журналиста Михаила Бударагина в последнее время были финансовые проблемы. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный редактор сайта «Вечерняя Москва», где последнее время работал Бударагин, Алексей Шаравский.

«То, что у него были долги, это известно. Я знал его лично и очень давно – больше 10 лет. Последний раз общался с ним примерно две-три недели назад в офисе. В свое время он был один из самых перспективных публицистов страны, как мне кажется. Михаил начал писать колонки, когда ему исполнилось 20 лет, причем колонки в федеральных изданиях – мало кому это удается», — сказал Шаравский.

Он уточнил, что в «Вечерней Москве» Михаил руководил отделом спецкорресподентов и обозревателей, при этом к карьерным успехам не стремился. По словам Шаравского, Бударагин «не был очень амбициозным человеком».

О смерти 36-летнего Бударагина СМИ стало известно в среду, 23 декабря. Тело журналиста нашли рядом с жилым домом на севере столицы. Знакомые Бударагина сообщали, что последнее время у журналиста копились долги из-за спортивных ставок.

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