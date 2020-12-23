Два человека пострадали после жесткой посадки вертолета под Воронежем

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Рамонском районе Воронежской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В результате, по предварительным данным, пострадали два человека. По информации ЕДДС, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что вертолет совершил жесткую посадку в поле западнее села Подгорное.

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