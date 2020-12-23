Гинцбург: привившимся «Спутник V» добровольцам больше не будут вводить плацебо

Добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», больше не будут вводить плацебо, поскольку препарат доказал свою безопасность. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

По его словам, Минздрав одобрил остановку набора добровольцев, «в связи с тем, что там все доказано, а пандемия идет и плацебо — это совсем нехорошо».

При этом исследования противокоронавирусной вакцины продолжатся. Гинцбург также призвал граждан, получивших плацебо, привиться.

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