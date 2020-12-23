«Лиза Алерт» назвала вторую по значимости проблему в России после COVID-19

Свыше 20 тыс. людей пропадают и погибают в России в год, рассказал руководитель проекта ОНФ «Поиск» и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов. Его слова передает РИА «Новости».

«Более 20 тыс. людей в год пропадают и погибают в России, то есть не находятся. Почти все с телефонами», — сказал Леонов.

По его мнению, это сейчас вторая по значимости проблема в стране после смертности от коронавируса.

Леонов уточнил, что порядка 16,9 тыс. погибают в год в ДТП. Из-за коронавируса в РФ умерли порядка 40 тыс. человек.

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