СК России возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения воинского захоронения солдат Красной армии в Литве. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что по результатам доследственной проверки главным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).

По данным следствия, не позднее 25 ноября неизвестные облили краской памятник советским воинам и могильные плиты на братском кладбище в городе Обяляй Литовской Республики. А также нанесли на монументы свастику.

Согласно ведомству, на этом месте захоронены 86 воинов 166-й стрелковой дивизии, жертвы немецко-фашистских захватчиков.

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