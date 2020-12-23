Трое жандармов убиты и один ранен во французском Пюи-де-Дом
Бернст Ю.
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Во французском департаменте Пюи-де-Дом 48-летний мужчина убил троих жандармов и ранил еще одного, передает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
По данным телеканала, инцидент произошел в коммуне Амбер.
Жандармы прибыли в ночь на среду, 23 декабря, к дому мужчины в связи с сообщениями о домашнем насилии. Когда жандармы попытались помочь спуститься с крыши женщине, ее муж открыл огонь. В результате трое жандармов погибли и один получил ранения.
После этого стрелявший поджег свой дом.
Уточняется, что женщина сейчас находится в безопасном месте.