Биолог: лечение коронавируса провоцирует его мутацию
Применение препаратов, подавляющих вирус и мешающих его размножению, а также лечение пациентов с помощью переливания плазмы крови приводит к ускоренной мутации коронавируса. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА «Новости».
«Ученые, однако, заметили еще одну важную вещь - признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина», — сказала Баранова.
По мнению биолога, это означает, что в каком-то человеке вирус находился долгое время и подвергался эволюции.
По словам Барановой, антивирусная терапия позволяет коронавируса дольше сохраняться в организме человека.
«Применение такой терапии правильно, но это создает условия, чтобы вирус сидел в организме дольше. Человек легче переносит болезнь, но на то, чтобы организм очистился от вируса, уходит больше времени», — говорится в сообщении.
Она также указала, что переливание плазмы крови позволяет коронавирусу эволюционировать быстрее.
«В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса», — говорится в сообщении..
Как объяснила Баранова, когда мы лечим вирус, мы способствуем появлению новых, мутировавших вирусов быстрее, чем они генерируются в природе.
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