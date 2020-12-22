Путин наградил московских медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почетными грамотами московский медиков. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как отмечается в распоряжении, сотрудники медицины награждаются за «большой вклад в организацию по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции».

Почетную грамоту президента России получат замруководителя депздрава Москвы Саида Гаджиева и замдиректора Центра медицинской инспекции депздрава Ольга Гавриленко.

Кроме того, награждены будут начальник отдела Диагностического центра депздрава Елена Григоренко и начальник отдела Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Денис Ким, а также другие медики, внесшие вклад в борьбу с COVID-19.

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