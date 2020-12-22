Грузия может закупить российскую вакцину
Минздрав Грузии может рассмотреть закупку российской вакцины от коронавируса, если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет «Интерфакс».
«Если она будет признана ВОЗ, то почему бы и нет, но насколько я знаю, пока об этом речи не идет. Если будет признана, возникает вопрос, почему нет», — приводятся слова заместителя главы Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Паата Имнадзе.
Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявляла, что вопрос закупок российской вакцины не стоит.
В Грузии коронавирусом заразились 212 526, выздоровели 188 408, скончались 2 182 человека.
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