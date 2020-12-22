Аксенов рассказал, когда в Крыму построят опреснительные установки

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о сроках строительства опреснительных установок в республике. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что начало строительства назначено на январь 2021 года. При этом, по его словам, срок реализации проекта составит от 14 до 16 месяцев.

«Плюс-минус два месяца разница, но коллеги говорят, что навалимся. Есть поручение президента, я думаю, что 14—15 месяцев это строительство будет», — подчеркнул Аксенов.

Кроме того, глава региона уточнил, что на данный момент идет процесс планирования строительства.

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