В Госдуме не исключили роста коррупции в полиции после возвращения вытрезвителей

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября... Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

С появлением в России частных вытрезвителей у полицейских может появиться новый источник взяток: от людей, которые находятся в общественном месте в нетрезвом виде. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат, член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

«Это вполне возможно. Подобное нельзя исключить, как и выборочный подход к тому, кого брать и не брать, кто нравится, а кто — нет. Полицейские будут, что называется, распределять, кого и куда везти, а частные конторы могут отказывать человеку, который, по их мнению, не подходит под число тех, кому надо оказывать эту помощь. То есть бомжи поедут в больницы, как и раньше, а люди платежеспособные будут в этих учреждениях. Государственно-частное партнерство в подобных услугах может привести к подобным последствиям», — уверен депутат.

По его мнению, в законопроекте о вытрезвителях нужно было полностью отказаться от «частников».

Во вторник, 22 декабря, стало известно, что Госдума приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Документ разрешит местным властям «оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения». Регионам предстоит организовать деятельность вытрезвителей, в том числе на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

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