В Госдуме не исключили роста коррупции в полиции после возвращения вытрезвителей

С появлением в России частных вытрезвителей у полицейских может появиться новый источник взяток: от людей, которые находятся в общественном месте в нетрезвом виде. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат, член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

«Это вполне возможно. Подобное нельзя исключить, как и выборочный подход к тому, кого брать и не брать, кто нравится, а кто — нет. Полицейские будут, что называется, распределять, кого и куда везти, а частные конторы могут отказывать человеку, который, по их мнению, не подходит под число тех, кому надо оказывать эту помощь. То есть бомжи поедут в больницы, как и раньше, а люди платежеспособные будут в этих учреждениях. Государственно-частное партнерство в подобных услугах может привести к подобным последствиям», — уверен депутат.

По его мнению, в законопроекте о вытрезвителях нужно было полностью отказаться от «частников».

Во вторник, 22 декабря, стало известно, что Госдума приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Документ разрешит местным властям «оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения». Регионам предстоит организовать деятельность вытрезвителей, в том числе на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

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