В России выявили еще 28 776 случаев COVID-19
Катерина Медведева
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В России выявили 28 776 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедшие сутки выздоровели 24 158 пациентов, скончался 561.
За все время пандемии коронавирус подтвердился у 2 906 503 жителей России, вылечились 2 319 520 человек, умерли 51 912.
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