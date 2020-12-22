Госдума приняла закон о возвращении вытрезвителей
Госдума приняла на планерном заседании закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно документу, региональные органы власти и органы местного самоуправления смогут организовывать и осуществлять мероприятия «по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения», включая создание и организацию деятельности вытрезвителей.
Учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. Правила работы вытрезвителей будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.
В первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей был принят Госдумой в ноябре 2019 года. В России вытрезвителей не существует с 2011 года.
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