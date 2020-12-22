Индийские пранкеры выставили на продажу офис премьер-министра за 75 млн рупий

Арестованы четыре индийских пранкера, которые выставили на продажу офис премьер-министра страны Нарендры Моди в городе Варанаси. Об этом пишет The News Minute.

Так, они выложили в сети объявление о продаже объекта за 75 млн рупий. В описании к объявлению они указали, что здание имеет четыре комнаты с большим количеством дорогих ковров.

Как только о пранке стало известно Моди, здание сняли с продажи. Правоохранительные органы страны начали расследование, молодых людей ожидает суд. Полицейские считают, что шутники действительно планировали продать офис и скрыться с деньгами.

Отмечается, что, как правило, в офисе премьер-министр принимает представителей СМИ.

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